Als erstes EU-Land führt Frankreich ein Social-Media-Verbot für Jugendliche ein. Die Regelung soll mit 1. September in Kraft treten und gilt für Unter-15-Jährige.

Österreich könnte bald folgen. Ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige soll hierzulande ab 2027 gelten. Darauf hat sich die Dreierkoalition grundsätzlich schon im März geeinigt. Die Umsetzung war dann aber doch etwas schwieriger als geplant. Der bis Ende Juni vorgesehene Gesetzesentwurf liegt noch nicht vor.

Jetzt sollte es aber bald so weit sein: Man sei inhaltlich bereits komplett fertig, heißt es aus Verhandlerkreisen. Seitens der Neos gebe es aber in kleineren Detailfragen noch keine Freigabe, wie betont wird.

Überprüfung über ID Austria

Bei der technischen Umsetzung ist die zentrale Frage die Überprüfung des Alters. Dabei will die Regierung nicht dem Modell Australiens folgen, wo es in der Verantwortung der Plattformen liegt, das Alter der Nutzer festzustellen. Stattdessen könnte die Überprüfung in Österreich über ID Austria erfolgen.

Wobei es keine Verpflichtung geben soll, diese eine Anwendung zu nutzen, wie man im Büro des zuständigen Staatssekretärs Alexander Pröll (ÖVP) betont. Vielmehr könnten zusätzlich zu ID Austria auch Drittanbieter zur Altersüberprüfung zur Anwendung kommen. Diese müssten von der KommAustria verifiziert werden.