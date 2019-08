Social Media im Wahlkampf - nur Manipulation und Schlammschlacht?

Am 28. Juli eröffnete Sebastian Kurz den Wahlkampf auf Social Media: „Von links und von rechts hagelt es fast täglich neue Untergriffe, Diffamierungen und Dreck aus der allertiefsten Schublade“, postete er auf Facebook.

Kurz beklagt in dem Posting viel, unter anderem die Unterstellung, in einem Kinderporno mitgespielt zu haben. Ein abstruser, unbelegter Vorwurf eines Bloggers, der nie einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden wären, hätte ihn nicht der Ex-Kanzler selbst vor den Vorhang geholt und mit seinen 803.000 Fans geteilt.

Zur Einordnung: Auf Twitter hat der Blogger exakt 49 Follower. Er glaubt auch, dass die Anschläge auf das World Trade Center in New York von Israelis in Sankt Johann im Pongau geplant wurde. Alles in allem ein Mitbürger, den man nicht allzu ernst nehmen sollte.