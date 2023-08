Sobotka ortet Bewegung bei elektronischer Abstimmung im Parlament

Auf einem sehr guten Weg sind laut dem Nationalratspräsidenten die Vorbereitungen für die Errichtung eines Denkmals für Roma und Sinti gleich neben dem Parlament. "Wir möchten das weiter diskutieren." Und auch beim von der Israelitischen Kultusgemeinde gewünschten Holocaust-Zentrum in Wien bewege sich etwas. Hier habe es die ersten Sondierungsgespräche gegeben. Angestrebt werde auch eine Kooperation mit derartigen Einrichtungen, wie Yad Vashem in Jerusalem.

Zu den weiteren Schwerpunkten, die Sobotka vorantreiben will, zählt die Beschäftigung des Parlaments mit Künstlicher Intelligenz, wozu bereits ein Forum im Hohen Haus abgehalten wurde. "Die Auftaktveranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig das Thema ist und wie es auch den Parteien unter den Fingernägeln brennt." Der Nationalratspräsident will vor allem die digitale Bildung forcieren, um etwa Fake News besser zu erkennen. Geplant ist in diesem Kontext auch eine Reise zum Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston.

EU-Erweiterung in den Balkanländern

Ein weiterer Schwerpunkt der Herbstarbeit im Parlament wird die Erweiterung der Europäischen Union in den Balkanländern sein - eine Region der Welt, mit der Österreich sehr verbunden sei. Auch sicherheitspolitisch sei der Kontakt zu diesen Staaten wesentlich. "Der Westbalkan ist seit jeher eine sehr sensible Zone, aus der auch sehr viele Konflikte in der Geschichte ausgegangen sind", gibt der Nationalratspräsident zu bedenken. Das Schengen-Veto Österreichs verteidigt der Nationalratspräsident dennoch.

Dass mit Sebastian Kurz ausgerechnet sein einstiger Parteichef wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss - Sobotka war dort Vorsitzender - angeklagt wird, kommentiert der Nationalratspräsident nur knapp: "Der U-Ausschuss hat eine ganz klare Aufgabe. Hier geht es um die Klärung der politischen Verantwortung. Wenn sich daraus gerichtliche Erhebungen ergeben, ist das ausschließlich Sache des Gerichtes und daher werde ich das aus diesem Grund auch nicht weiter kommentieren."