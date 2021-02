Sobotka machtlos gegenüber Maskenverweigerern im Parlament

Das Tragen einer Maske in Innenräumen wird inzwischen von einem Großteil der Bevölkerung angenommen. In den Öffis, in Geschäften und Amtsräumen sieht man sie überall und sie sind ja auch verpflichtend zu tragen. Nicht so im Parlament oder zumindest nicht für jeden.

So mancher Abgeordnete – zumeist von der FPÖ – trägt im Plenarsaal keine Maske. Abgeordneten kann in diesem Fall auch keine Vorschrift gemacht werden bzw. müssten sie sich an keine derartige Vorschrift halten, berichtet das Ö1-Morgenjournal.