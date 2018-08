Sobotka für modernen Nationalrat: Knopfdruck statt Aufstehen

Außerdem will der Nationalratspräsident einen Konsens herbei führen, wonach im renovierten Parlamentsgebäude, das in drei Jahren bezogen werden soll, die Abgeordneten nicht mehr per Aufstehen oder Sitzenbleiben abstimmen, sondern elektronisch. In den meisten Parlamenten ist das bereits der Fall. Im österreichischen Nationalrat ist im Zuge der aufwendigen Parlamentsrenovierung derzeit lediglich eine „Vorbereitung für eine elektronische Abstimmungsanlage“ vorgesehen. Es gebe vor allem Sicherheitsbedenken, sagt Sobotka, „aber die sollte man in den Griff bekommen“. Eine elektronische Abstimmungsanlage ist aus seiner Sicht „eine zeitgemäße Option, mit der sich die Fraktionen auseinandersetzen sollten“.