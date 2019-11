Sobotka fordert Hofer auf: Zanger muss gehen

Sobotka fordert Zanger-Rauswurf

Dann ging es um gegenwärtige Vergangenheitsbewältigung. Die jüngste Liederbuchaffäre - diesmal ist die steirische FPÖ betroffen - zeige einmal mehr, „dass sich die historische Aufarbeitung bei der FPÖ“ nicht in einem ausreichenden Maß durchgesetzt habe. NS-Verharlmoser seien „untragbar“, so Sobotka, der den Rücktritt des betroffenen FPÖ-Mandatars Wolfgang Zanger forderte und dabei auch FPÖ-Chef Norbert Hofer in die Pflicht nahm: "Ich erwarte, dass er von seinem Durchgriffsrechts Gebrauch macht. Es muss einen deutlichen Schnitt geben."

Hier herrscht offenbar Dissens zwischen den Nationalratspräsidenten. Hofer meinte gegenüber der Krone, dass er keinen Grund für einen Ausschluss Zangers sehe. Man könne „einen Politiker nicht einfach in eine Nazi-Diskussion verwickeln, nur weil er vor 14 Jahren ein Buch geschenkt bekommen hat“, sagte Hofer. Deshalb forderte wiederum der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, Hofers Rücktritt - was die FPÖ mit aller "Schärfe" zurückwies.