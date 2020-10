Sobotka: "Ein Rückzug wäre einfacher, richtig wäre er aber nicht"

Wolfgang Sobotka: Das muss man sauber trennen. Der U-Ausschuss untersucht die Jahre 2017 bis 2019 – und in diesen Jahren hat das Alois-Mock-Institut insgesamt 14.500 Euro an Inseraten bekommen. Zudem gab es auch gemeinsame Veranstaltungen, wo die Novomatic Räumlichkeiten und Catering zur Verfügung gestellt hat. Beides habe ich selbstverständlich wahrheitsgemäß im U-Ausschuss ausgesagt. Ich habe damals auch klar ausgeführt, dass ich nicht wissen kann, wie Novomatic diese Raummiete und das Catering intern verbucht und bewertet. Jetzt geht man her und summiert Inserate, interne Buchungskennzahlen der Novomatic und Kooperationen aus 2013 bis 2019. Hier werden Birnen mit Äpfeln verglichen. Dagegen wehre ich mich. Jan Krainer (SPÖ) und Stephanie Krisper (Neos) operieren permanent mit Unterstellungen. Aber in Wirklichkeit ist es traurig. Der Ausschuss kostet Millionen, und die Bürger erwarten etwas anderes.

Wäre es für die Transparenz nicht besser gewesen, wenn Sie vor Start des U-Ausschusses gesagt hätten, 2017 bis 2019 gab es die Inserate und in den Jahren davor auch Kooperationen?

Ich bin operativ nie tätig gewesen im Alois-Mock-Institut, und ich habe mich nur über den Untersuchungszeitraum von 2017 bis 2019 informiert und vorbereitet. Dann muss man den Untersuchungszeitraum erweitern. Außerdem kenne ich die interne Buchungslage der Novomatic nicht. Zur Erklärung: Das Alois-Mock-Institut macht mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen Kooperationen. Das Institut erledigt die Vorbereitungen für verschiedenste Podiumsdiskussionen. Dazu zählt die Organisation der Veranstaltung, die Auswahl der Referenten oder der Moderationen und die mediale Vor- und Nachberichterstattung. Die Partner stellen im Gegenzug die Infrastruktur zur Verfügung.

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer hat in einem KURIER-Interview gesagt: „Egal, wo Wolfgang Sobotka auftritt, als Dirigent, als Präsident des Alois-Mock-Instituts oder als NÖAAB-Landesobmann – Novomatic steht stets daneben und zahlt …“

(lacht) Wissen Sie, wie viel Novomatic an Sponsoringgeldern zahlt? Gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien ist Novomatic der größte Sportsponsor Österreichs. Auch soziale Einrichtungen wie Kinderheime und auch Kulturinstitutionen wie die Wiener Staatsoper werden finanziell mit Millionenbeträgen unterstützt. Seit vielen Jahren werden auch niederösterreichische Kulturinstitutionen unterstützt – und dann bekommt einmal das Kammerorchester Waidhofen/Ybbs 8.000 Euro, und das wird dann skandalisiert. Bitte lassen wir die Kirche im Dorf! Das ist unbotmäßig, ein Unternehmen, das viele Millionen für Kultur, Sport und Soziales ausgibt, so darzustellen, als wäre die Kriminalität an der Tagesordnung.