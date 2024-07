Sobotka zu seinem Abschied: "Habe Ende selbst gewählt"

Im September wird der Niederösterreicher Wolfgang Sobotka zum letzten Mal einer Parlamentssitzung als Nationalratspräsident vorstehen. Nach der Wahl wird er die Politische Akademie der ÖVP übernehmen.

KURIER: Als Sie am vergangenen Sonntag aufgestanden sind und vom Attentat auf Donald Trump gelesen haben, was waren da Ihre ersten Gedanken?

Wolfgang Sobotka: Dass Waffen gegen Politiker gerichtet werden, ist auch ein Anschlag auf die Demokratie. Das mahnt uns, demokratisches Verhalten wirklich zu leben und unterschiedliche Meinungen nicht mit Aggression und Gewalt auszutragen.

Englands Ex-Premierministerin Theresa May hat beim Europaforum Wachau im Stift Göttweig gewarnt, dass die Demokratien in Gefahr sind. Sehen Sie das auch so?

Nein, wir haben zwar in Europa in den vergangenen Jahren eine Entwicklung zu verzeichnen, wo die politischen Ränder stärker werden. Egal ob rechts oder links. Die Welt ist komplexer geworden, daher sucht man sehr schnell einfache Antworten. Wenn wir uns in Österreich aber den Monitor anschauen, dann sagen 80 Prozent der Menschen, dass die Demokratie die beste Form des regulierten Zusammenlebens ist. Ich denke aber, dass wir darunter leiden, dass Politiker, Parteien, aber auch Medien, Kirchen an Reputation verloren haben, aber die Demokratie selbst – zumindest in Österreich – nicht. Das zeigen auch die vielen Besucherinnen und Besucher in unserem Parlament.

Zu Ihrer Rolle im Parlament. Wie fühlt es sich an, wenn man weiß, dass man in wenigen Wochen aus der aktiven Politik aussteigt?

So wie bei jedem anderen Beruf auch. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und wenn man das Ende selbst gewählt hat, dann fühlt sich das gut an.