Rückzug: Wie Wolfgang Sobotka seine eigene Partei überraschte

Im politischen Leben von ÖVP-Urgestein Wolfgang Sobotka gibt es viele Momente, wo er sich fügen musste. Als ihm etwa in Niederösterreich von Landeshauptmann Erwin Pröll die Verantwortung für die Landesspitäler entzogen wurde. Oder als er im Jahr 2016 Johanna Mikl-Leitner als Innenminister nachfolgen musste, obwohl er gerne in der Landespolitik geblieben wäre und sich als möglicher Nachfolger von Erwin Pröll gesehen hatte. Oder als er unter Kanzler Sebastian Kurz das Generalsekretariat in der Lichtenfelsgasse übernehmen wollte und erst nach heftigen Debatten davon abgebracht werden konnte. Was zur Folge hatte, dass ihn die ÖVP schließlich als Nationalratspräsident nominierte.