Korruptionsbekämpfung: Justizministerin zieht Lehren aus Ibiza-Video

Wäre das möglich gewesen, was in dem Video besprochen wurde, sei Zadic oft gefragt worden. "Ja", gibt sich die Justizministerin die Antwort gleichsam selbst. "Einiges wäre möglich gewesen und manches war nicht einmal strafbar."

Nach derzeitiger Rechtslage ist es strafbar, wenn ein Regierungsmitglied einem Unternehmen verspricht, Regierungsaufträge zuzuschanzen und im Gegenzug parteipolitische Gefälligkeiten in Aussicht gestellt werden. In Zukunft soll eine Person bereits dann in Verantwortung zu nehmen sein, wenn sie nur als Kandidat (ohne bereits ein Amt innezuhaben) einem Unternehmen das in Aussicht stellt. Heinz-Christian Strache sprach in dem Ibiza-Video als FPÖ-Chef und noch nicht in Regierungsverantwortung von derlei Aufträgen.

Mandatskauf wird bestraft

Weiters soll beim " Mandatskauf" rigider vorgegangen werden, so Zadic. "Es kann nicht sein, dass sich Personen einen günstigen Platz auf einer Liste erkaufen können." Der Straftatbestand soll nun ausgeweitet werden auf "denjenigen, der den Listenplatz erkauft, auf denjenigen, der die Zahlungen leistet und die Verantwortlichen der Wahlpartei", so Zadic.

" Korruption ist ein Übel, das die Demokratie nachhaltig schädigt", so Zadic.

Danach gefragt, ob Sektionschef Christian Pilnacek verlängert werden soll, sagt Zadic: "Mir wird von allen Seiten berichtet, dass die Zusammenarbeit jetzt gut funktioniert." Der Email-Verkehr zwischen Pilnacek und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft datierte aus dem Jahr 2019, dazwischen habe es Aussprachen gegeben. Die Entscheidung, ob Christian Pilnacek verlängert oder die Position neu ausgeschrieben werden wird, will die Justizministerin am 31. Mai bekanntgeben.