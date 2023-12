Parteien fordern Stilllegung von slowenischem Atomkraftwerk Krško

Die Sicherheit ganz Europas werde gefährdet

Das AKW Krško "ist veraltet und muss endlich abgeschaltet werden. Der slowenische Betreiber handelt fahrlässig und gefährdet nicht nur die Sicherheit der slowenischen Bevölkerung, sondern ganz Europas", so Litschauer in einer Aussendung am Samstag.

Erst vor kurzem musste der Reaktor aufgrund eines Lecks abgeschaltet werden. "Dabei stellt sich die Frage, wie gründlich das AKW überprüft wurde, wenn wenige Monate später der nächste Störfall entsteht."

➤ Mehr lesen: Bis 2043: Laufzeit des slowenischen AKW Krsko wird verlängert