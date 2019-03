Slowenenführer Sturm: Einer, der über seinen Schatten sprang

Für Außenstehende war der Kärntner Ortstafelstreit nie leicht zu verstehen. Für die Kärntner – sowohl die deutschsprachige Mehrheit als auch die Kärntner Slowenen – war die Frage, wo zweisprachige Ortstafeln aufgestellt werden sollen, fast schon identitätsstiftend. Stand sie doch für das tiefe Misstrauen zwischen den Volksgruppen. Am 26. April 2011 endete der jahrzehntelange Streit mit einer Einigung auf 164 zweisprachige Ortstafeln.

Wegbereiter der Lösung waren Marjan Sturm, der vor kurzem als Obmann des Zentralverbands Slowenischer Organisationen zurücktrat, und Josef Feldner, Obmann des Kärntner Heimatdienstes. Dabei standen beide jahrelang in vorderster Front in dem bis 1918 zurückreichenden Konflikt.

Damals erhob der SHS-Staat, das spätere Jugoslawien, Gebietsansprüche und marschierte in Südkärnten ein. Es folgte der Abwehrkampf. Die Volkabstimmung vom 20. Oktober 1920 sicherte die Einheit des Landes – zumindest territorial. Das Misstrauen zwischen Deutschkärntnern und Slowenen blieb. Und wurde in der Folge durch NS-Verbrechen an der slowenischsprachigen Minderheit und Übergriffe von Partisanen auf deutschsprachige Zivilisten vertieft.