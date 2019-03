21-Jähriger als führender Funktionär der Kärntner Slowenen

Eine Volksgruppe, drei Organisationen

Die Kärntner Slowenen werden nämlich gleich durch drei Organisationen repräsentiert: Den Zentralverband, der 1955 aus slowenischen Widerstandsgruppen hervorgegangen ist und in seinem Selbstverständnis immer links zu verorten war – dazu passt, dass Jug in der SPÖ aktiv ist.

Älteste Organisation ist der Rat der Kärntner Slowenen, 1949 gegründet und seit 2010 vom Diplomaten Valentin Inzko angeführt. Die Politik des als kirchennah geltenden Rats war in den letzten Jahren allerdings wenig diplomatisch: Während sich der Zentralverband unter Sturm dem Dialog mit dem Kärntner Heimatdienst (dem seit 47 Jahren Josef Feldner vorsteht) verschrieb und so den Weg zur Kärntner Ortstafellösung ebnete, zeigte der Rat in den vergangenen 20 Jahren deutlich weniger Gesprächs- und Kompromissbereitschaft in Fragen der Volksgruppenpolitik.

Das führte dazu, dass 2003 der damalige Obmann des Rats, Bernard Sadovnik, im Streit ging. Er war vielen in der Organisation zu freundlich im Umgang mit dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider. So wurde dann auch die von Sadovnik ins Leben gerufene Gemeinschaft der Kärntner Sloweninnen und Slowenen als BZÖ-nah verschrien. Sadovnik selbst ist für die Slowenische Einheitsliste Enota Lista Bürgermeister in Globasnitz. Die stellvertretende Obfrau, Zalka Kuchling, sitzt für die Grünen im Kärntner Landtag.