"Sind nicht in Bosnien": Alma Zadic von FPÖ beschimpft

In ihrem Ärger über die Rolle von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) in der Affäre um den Verfassungsschutz (BVT) sind die Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilz derzeit vereint. Auch Alma Zadic, Rechtsanwältin und Abgeordnete der Liste Pilz, schoss sich in ihrer Rede auf den Minister ein. Die Informanten des BVT seien nun gefährdet, die Behörde in ihrer Glaubwürdigkeit beschädigt. Der Innenminister habe die Fragen, die sich daraus ergeben, nur unzureichend beantwortet, ihre Fraktion werde ihm das Misstrauen aussprechen, sagte Zadic in der Nationalratssitzung am Montag.

Herbert Kickls blaue Parteikollegen im Parlament verteidigten den Innenminister daraufhin mit offen ausländerfeindlichen Zwischenrufen. „Sie sind nicht in Bosnien! Verwechseln Sie das nicht!“, rief der FPÖ-Abgeordnete Werner Neubauer laut stenographischem Protokoll des Parlaments. „Alma, bei mir bist du sicher“, sekundierte ihm der steirische FPÖ-Politiker Wolfgang Zanger.

Der Tiroler Blogger Dietmar Mühlböck hat den Ausschnitt der Rede in einem Tweet veröffentlicht.