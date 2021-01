Sigi Maurers Metamorphose "von der Saula zur Paula"

In der ÖVP erzählt man sich, dass „der Gust die Sigi überraschte, weil er ihr ohne Vorurteile und auf Augenhöhe begegnete“. Er schaffte es, jegliches Misstrauen zu nehmen. So folgten einige amüsante After-Work-Meetings in den Räumlichkeiten des Parlaments, sodass Maurer Wöginger sogar bald einmal in seiner ländlichen Heimat besuchen will. Für Maurer eine Reise „back to the roots“.

Aber noch ein Faktor ist, laut Politikinsider Thomas Hofer, entscheidend. Der plötzliche Rauswurf der Grünen aus dem Parlament 2017 sitzt den Grünen noch tief in den Knochen. "Das ist ein Traumata. Und nach der Wien-Wahl haben die Grünen nochmals erlebt, wie schnell von der Macht weg sein kann". Das zähmt offenbar selbst ehemalige Revoluzzer.