Grasser im Sympathietief: Drei Viertel begrüßen die Haftstrafe, zwei Prozent für Freispruch

Das erstinstanzliche nicht rechtskräftige Urteil im Grasser-Prozess umfasst acht Schuld- und sechs Freisprüche. Zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde der Hauptangeklagte Karl-Heinz Grasser wegen der Verbrechen der Untreue und der Geschenkannahme durch Beamte sowie des Vergehens der Beweismittelfälschung.

Der Schuldspruch zur Untreue des Ex-Finanzministers wurde aufgrund „verdeckter Provisionsabsprachen“ von 9,6 Millionen Euro beim Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften (Buwog und andere) sowie von 200.000 Euro bei der Einmietung der Linzer Finanzdienststellen in den Terminal Tower in Linz ausgesprochen. Diese Absprachen stellten laut Senat Untreue zum Nachteil der Republik Österreich dar. Da durch diese Provisionsvereinbarungen bei der Republik jeweils ein Schaden in dieser Höhe herbeigeführt wurde, sprach der Senat der Republik den Ersatz von rund 9,8 Millionen Euro zu.

Wegen des Verbrechens der Geschenkannahme als Beamter wurde Grasser schuldig gesprochen, weil er sowohl bei der Vergabe der Bundeswohnbaugesellschaften als auch der Einmietung in den Terminal Tower Linz für die pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäftes einen Vorteil forderte.

Grasser hätte als Beamter eine mögliche Höchststrafe vom 1,5-fachen des üblichen Strafrahmens, also bis zu 15 Jahre bekommen können. Von der Anwendung dieser Verschärfungsmöglichkeit sah der Schöffensenat ab.

Der Zweitangeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger erhielt sieben Jahre Haft, nicht rechtskräftig. Er wurde als Beitragstäter zu Grassers Delikten verurteilt und zusätzlich selber wegen Beweismittelfälschung. daniela kittner