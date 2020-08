Sigi Maurer und ihre schwer zähmbaren Mandatare

Ein Grund, warum die Türkisen trotzdem dichthalten: Die Regierungsarbeit mit der grünen Ministerriege und das Teamwork zwischen Klubchefin Sigi Maurer (Grüne) und August Wöginger (ÖVP) funktioniere reibungslos, heißt es. „Die Grünen kritisieren uns zwar, aber bei den Abstimmungen gehen sie dann immer mit“, so eine ÖVP-Funktionärin. Am besten manifestiert sich diese Entwicklung an Sigi Maurer. Sie habe sich von der Revoluzzerin zur Musterschülerin an Parteidisziplin entwickelt.

Zur Erinnerung: Die Koalition hat nur fünf Überhangmandate. Sprich, wenn ein paar Grüne die Regierungslinie verlassen, wird es eng für die Koalition.

Wie aber kann man die Differenz zwischen dem disziplinierten Stimmverhalten und kritischen Wortmeldungen erklären? Ein Teil der Wahrheit liest sich so: Die grüne Basis, an der es angesichts der Regierungsbeschlüsse durchaus rumort, muss befriedigt werden. „Die Abgeordneten müssen ihre Communities bedienen“, meint Hofer.

Was aber die Grünen zusammenhält, ist die bittere Erinnerung an das Schicksalsjahr 2017. „Damals haben die Grünen gesehen, wohin innerparteiliche Scharmützel führen, nämlich in den Exodus“, so Hofer. Bevor sich das wiederholt, stimmen die grünen Abgeordneten lieber mit geballter Faust im Hosensack die türkis-grünen Gesetze ab.