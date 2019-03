Sicherungshaft: SPÖ zeigt Regierung rote Karte

Einig waren sich SPÖ, ÖVP und FPÖ in einem Punkt: Der „Fall Dornbirn“ soll im ständigen Unterausschuss für innere Angelegenheiten behandelt werden. In ein bis zwei Wochen will die Regierung den fertigen Gesetzesentwurf vorlegen. Geht es nach einem Bericht des Standard sieht die Passage der Verfassung, in der die Schubhaft geregelt ist, künftig vor, dass Richter 48 Stunden nach der Inhaftierung der Behörde, die Gefährlichkeit des Asylwerbers überprüfen müssen. Die Sicherungshaft sei, so der Bericht weiter, auf maximal 18 Monate beschränkt.