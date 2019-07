"Schredder-Gate": Schlagabtausch zwischen SPÖ und ÖVP

Rund um die Schredder-Affäre entwickelt sich ein Schlagabtausch zwischen der SPÖ und der ÖVP. Eingeleitet hat diesen Altkanzler Christian Kern mit einem Facebook-Posting, in dem er eigentlich seinen Nachfolger Sebastian Kurz bloßstellen wollte.

Der hatte nämlich behauptet, das Schreddern von Festplatten sei bei einer Amtsübergabe im Bundeskanzleramt ein "natürlicher Vorgang". In einem offenen Brief schrieb Kern also direkt an Kurz, unter ihm sei das "selbstverständlich nicht vorgekommen", diese Behauptung sei "daher unrichtig - und Du weißt das".

Inzwischen ist klar, dass das so nicht stimmt. Auch am Ende der Ära Kern wurden laut einem Bericht der Krone ganze sieben Drucker-Festplatten von Mitarbeitern des Bundeskanzleramts vernichtet. Kern reagierte zwar prompt, gab auf Facebook an, von den Vorgängen nichts gewusst und sie auch nicht in Auftrag gegeben zu haben - die SPÖ ist damit aber ebenfalls in den Dunstkreis der Schredder-Affäre geraten.