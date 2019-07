Auch unter Ex-Kanzler Kern soll geschreddert worden sein

Neue Dokumente, die der Tageszeitung Krone zugespielt wurden, sollen belegen, dass auch unter Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern sieben Druckerdatenträger vernichtet worden seien. Bisher stritt Kern das ab und betonte, dass alle Unterlagen dem Staatsarchiv übergeben worden seien. Sebastian Kurz behauptete jüngst das Gegenteil, woraufhin Christian Kern via Facebook am 26. Juli einen Brief an Sebastian Kurz veröffentlichte. In diesem heißt es: "Wörtlich habest Du (Anm. Sebastian Kurz in einem Servus TV-Talk) ausgeführt: “Auch die Übergabe von Kern (anlässlich des Regierungswechsels 2017, Anm. CK) verlief so.“

Christian Kern schreibt weiter, damit unterstelle Kurz ihm oder seine Mitarbeiter "hätten im Dezember 2017, als Du vom Bundespräsidenten zum Bundeskanzler ernannt wurdest und ich Dir die Amtsgeschäfte übergab, ebenfalls Festplatten des Bundeskanzleramtes geshreddert – und Du hättest dies auch gewusst und gebilligt. Tatsächlich haben meine Mitarbeiter_innen und ich beim Regierungswechsel im Dezember 2017 sämtliche Akten und Unterlagen in gesetzeskonformer Weise behandelt; soweit es sich nicht um veraktete Unterlagen handelte, die ohnehin im BKA verblieben sind, wurden die Unterlagen gesetzeskonform dem Staatsarchiv übergeben. Ein Shreddern von Festplatten fand nicht statt, die IT-Abteilung des Bundeskanzleramts hat vielmehr entsprechend der IT-Richtlinie des BKA benutzte Festplatten gelöscht und gebrauchte und zurückgegebene Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt."

Kern drohte Kurz mit Klage.

Laut Krone wurden aber auch unter Kern Festplatten geschreddert. Konkret sollen von den sieben Festplatten drei aus dem Kanzleramt, drei aus dem Büro von Thomas Drozda und eine von der früheren Staatssekretärin Muna Duzdar stammen. Insgesamt hat die Vernichtung 2.100 Euro gekostet haben, wie Faksimile der Rechnungen beweisen.