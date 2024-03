Seniorenrat drängt vor NR-Wahl auf Pensionsanpassung für 2025

Der Seniorenrat will sich angesichts der anstehenden Nationalratswahl schon jetzt um die Anpassung der Pensionen für 2025 bemühen. Um ein Gespräch mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) habe man bereits ersucht, so Seniorenratspräsidenten Peter Kostelka (SPÖ-naher Pensionistenverband) und Ingrid Korosec (ÖVP-Seniorenbund) bei einer Pressekonferenz am Montag. Vorgehen wollen sie gegen Altersdiskriminierung durch Digitalisierung, ein runder Tisch sei in Planung.

Heuer sind die Pensionen aufgrund der hohen Inflation um 9,7 Prozent gestiegen. Die anstehenden Nationalratswahlen im Herbst und der Wahlkampf würden Gespräche über die nächste Pensionsanpassung bereits jetzt notwendig machen, sagten Korosec und Kostelka, die darauf pochten, dass noch die derzeitige Regierung eine Lösung findet. Schließlich würde es meist Monate dauern, bis sich eine neue Regierung bilde. Beim wahrscheinlichen Wahltermin Ende September würden die Inflationswerte für die Berechnung der Pensionsanpassung bereits seit fast zwei Monaten vorliegen.