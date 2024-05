Seniorengipfel: Schutz vor Altersdiskriminierung soll in die Verfassung

Worum es inhaltlich geht

Zum Inhaltlichen: Die Seniorenvertreter wollen die Ergebnisse eines Expertenaustausches zur Altersdiskriminierung in ein Forderungspaket an die nächste Regierung gießen. Mit der Digitalisierung erfahre man ganz neue und gravierende Formen der Diskriminierung, was man nicht akzeptieren könne, sagt Korosec: "Dagegen müssen wir sofort reagieren - als Seniorenvertreter, aber auch als Gesellschaft insgesamt, weil: Diskriminierung darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben - weder im realen Leben, noch in der digitalen Welt." Korosec hatte zum Jahresbeginn in einer PK angekündigt, einen Dialogprozess zum Thema starten zu wollen.

Kostelka stört insbesondere die grassierende "Online-Only"-Politik. Diese orte er etwa beim neuen Handwerker-Bonus, der nur online beantrag werden kann. Auch die Förderung für den Heizungstausch bekomme man lediglich nach einem aufwendigen Online-Antrag, kritisiert Kostelka. Und wer im Rahmen des Bundesschatzes Geld bei der Republik veranlagen wolle, benötige gar die ID-Austria-App.

Kostelka fordert deshalb, dass der Schutz vor Altersdiskriminierung in der Verfassung verankert werden soll.