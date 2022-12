Schengen-Blockade: Selbstbeschädigung oder legitime Notwehraktion?

Die Heftigkeit der Reaktionen hat viele überrascht. Vor allem in der ÖVP. Dass Rumänien nach dem Schengen-Veto den Botschafter aus Österreich abziehen würde, dass es in Rumänien Boykottaufrufe gegen österreichische Waren geben würde, damit hatten in den Wiener Staatskanzleien die wenigsten gerechnet.

In der Präsidentschaftskanzlei war man weniger überrascht. Vielleicht auch, weil Bundespräsident Alexander Van der Bellen, im Zivilberuf Wirtschaftsprofessor, mehr Verständnis für ökonomische Zusammenhänge hat als andere Entscheidungsträger. „Ein wirtschaftlicher Preis ist in meinen Augen unvermeidlich“, so Van der Bellen am Freitag im Rahmen eines Slowenien-Besuchs. Die Hofburg hatte den Sturm auch deswegen herandräuen sehen, weil das Veto eines einzelnen Landes gegen eine weitreichende Entscheidung wie die Schengen-Erweiterung nicht alltäglich ist. „Ich sehe, dass wir uns eine Menge Unwillen auf europäischer Ebene zugezogen haben“, doch zur Lösung der Migrationsprobleme trage das Veto nichts bei, so der Präsident.

Dabei hatte Bundeskanzler Karl Nehammer seinem Innenminister Gerhard Karner noch ins Ruder gegriffen, und zumindest den Schengenbeitritt Kroatiens gerettet. Ursprünglich hatte Karner die Blockade aller drei Länder angekündigt.