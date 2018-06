Sektion vor Auflösung: Rendi-Wagner verliert Rückkehrrecht

Rendi-Wagner selbst hatte am Samstag scharfe Kritik an der Umstrukturierung geübt. Die Sektion für öffentliche Gesundheit gebe es seit 1945, und zwar aus gutem Grund. Denn diese habe sich besonders bei Krisen bewährt, zuletzt bei Pandemien wie Ebola, EHEC, Vogelgrippe, aber auch nach Kernkraftwerksunfällen wie jenem in Fukushima: "Dass wir dieses zentrale Krisenmanagement künftig nicht mehr in medizinischer Hand haben werden, halte ich für fahrlässig." Bei ihrer Nachfolgerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ortete Rendi-Wagner generell "eine gewisse Überforderung" und "Irrationalität".