Ex-Ministerin über Hartinger-Klein: "Irrationalität besorgniserregend"

Grundsätzlich habe die türkis-blaue Bundesregierung aus Sicht der SPÖ-Abgeordneten in Sachen Gesundheitspolitik „den falschen Gang eingelegt, wir fahren nämlich rückwärts, und das immer schneller.“ Das verortet die ehemalige Ministerin am Kippen des Rauchverbots mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ, dem „Verkaufen unserer ELGA-Gesundheitsdaten“ oder an der „offenbar geplanten Zerschlagung der AUVA und damit der Unfallversorgung der Bürger“.

Und jetzt gebe es einen neuen Höhepunkt: „Jetzt will die Ministerin die Struktur ihres Ministeriums zerschlagen. Ihren Beamten hat sie schon mitgeteilt, dass im Sommer die Gesundheitssektion, die es seit 1945 gibt, aufgelöst wird.“

Rendi-Wagner, selbst viele Jahre an der Spitze dieser Sektion, sagt, dass es diese immer aus einem guten Grund gegeben habe. Denn diese habe sich besonders bei Krisen bewährt, zuletzt bei Pandemien wie Ebola, EHEC, Vogelgrippe, aber auch nach Kernkraftwerksunfällen wie jenem in Fukushima. „Dass wir dieses zentrale Krisenmanagement künftig nicht mehr in medizinischer Hand haben werden, halte ich für fahrlässig.“

Rendi-Wagner ortet bei ihrer Nachfolgerin Hartinger-Klein generell „eine gewisse Überforderung vor dem Hintergrund der Größe der Zuständigkeiten. Es ist eine komplette Irrationalität, die hier Platz greift. Dieses Ausmaß an Irrationalität ist nicht nur befremdlich, sondern besorgniserregend.“

Im Sozialministerium konnte der Sprecher von Bundesministerin Hartinger-Klein auf KURIER-Anfrage die Auflösung der Sektion Gesundheit weder bestätigen noch dementieren.