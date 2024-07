Kurz tritt wieder bei Sommerfest von Orbán-naher Stiftung auf

Der Kurz-Auftritt ist für den Nachmittag des 1. August beim „MCC Feszt“ angekündigt. Am Podium wird der Altkanzler etwa mit MCC-Vorstandsvorsitzenden Balász Orbán – nicht mit Viktor Orbán verwandt, aber von 2018 bis 2022 dessen Staatssekretär – die Zugewinne von rechten Parteien bei den EU-Wahlen analysieren. „Mit den Veränderungen in der Politik des deutsch-französischen Motors der EU, was hält die Zukunft für uns bereit?“ heißt es in der Ankündigung.

Mehrheitseigentümer von Wiener Uni

Das MCC ist seit Mai 2023 mit 90 Prozent auch Mehrheitseigentümer der privaten Wiener Modul University am Kahlenberg. Die verbleibenden Anteile hält die Wiener Wirtschaftskammer (WKW). Im Universitätsrat sitzt Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).