Schweres Geschütz: ÖVP will Staatsanwälte wegen Amtsmissbrauchs anzeigen

ÖVP vermisst Strache-Chats

Konkret kritisiert Hange die „Aktenlieferungs-Strategie“ seitens der Staatsanwaltschaft. „Keine Strache-Chats mit führenden Personen der Ibiza-FPÖ, keine Katzian-Chats über die Vorbereitungen zum ÖBAG-Gesetz, aber dafür der private Austausch über das Wetter in Russland wurden an den Ausschuss geliefert. Dieses Vorgehen ist und bleibt fragwürdig und muss auch kritisiert werden dürfen“, so Hanger.