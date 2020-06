VP-Klubchef tritt auf die grüne Bremse

Im Bund will er die Grünen also nicht als Koalitions-Vis-a-vis? „Im Bund geht es um anderes, etwa Steuerfragen. Da spielt die ideologische Grundhaltung eine Rolle. Da muss man feststellen: Die Grünen sind eine klar linkspositionierte Partei, die zum Teil Vorstellungen hat, die nicht in die heutige Zeit passen: Steuererhöhungen, Belastungen, Behinderungen. Wenn wir unser Wohlstands-Modell fortschreiben wollen, brauchen wir Wachstum. Das erreicht man nur, indem man der Wirtschaft Fesseln abnimmt.“

Liegt sein Widerwillen auch an den Personen? Die „Westgrünen“ gelten – im Gegensatz zu den „Ostgrünen“ – ja als eher bürgerlich. „Klar ist: Die Freude des Herrn Häupl mit den Wiener Grünen hält sich in Grenzen. Ich weiß nicht, ob er das noch einmal machen würde.“ Im Übrigen sei es „illusorisch, die 20 Prozent, die die Grünen in Salzburg bekommen haben, auf Österreich zu übertragen. Da hatten sie zuletzt um die zehn Prozent. Aus derzeitiger Sicht gibt es keine schwarz-grüne Mehrheit.“ Also wieder Rot-Schwarz? „So wie wir mit den Grünen unsere Unterschiede haben, so haben wir sie mit der SPÖ. Wir haben ja nicht vor, mit irgendeiner Partei zu fusionieren. Wir haben vor, Erster zu werden.“

Staatssekretär Sebastian Kurz hat ÖVP-Chef Spindelegger als Vorredner in der Hofburg die Show gestohlen, Nationalbank-Präsident Raidl nennt ihn gar Polit-Genie. Ist er das? „Er ist ein toller junger Politiker, der mit erfrischender Art an die Dinge herangeht.“ Wird er Minister? „Er wird sicher auch nach der Wahl eine wichtige Funktion bekleiden.“ Und wie wertet Kopf, dass Tirols Landeschef Platter die Gesamtschule forciert, jetzt erst recht im Bund mit den Grünen? „Der Tiroler Vorstoß entspricht nicht der Beschlusslage in der Partei, an der wir weiterhin aus Überzeugung festhalten. Einzelne Abweichungen wie diese halten wir aber aus.“