Liebeswerben: ÖVP und SPÖ umschwärmen Grüne

Tage der Entscheidung in Salzburg. Am Montag empfing ÖVP-Chef Wilfried Haslauer die Grünen und das „ Team Stronach“ zu letzten Sondierungsgesprächen; am Dienstag werden die Schwarzen im Parteipräsidium beraten, mit wem sie Regierungsverhandlungen beginnen. In der ÖVP und am Boulevard gibt es jedenfalls eine breite Basis für Schwarz-Grün-Stronach. „Salzburger wollen Schwarz-Grün-Gelb“, trommelte die Krone. Wer das nicht will, sind die Grünen. Gegen die Stronachianer habe sie „grundlegende Bedenken“, sagt Grünen-Chefin Astrid Rössler. Ihre Partei möchte regieren – allerdings nur mit ÖVP und SPÖ. Schwarz-Rot-Grün kommt wiederum für ÖVP-Chef Wilfried Haslauer nicht in Frage. Diese Variante sei „sinnlos“, weil ÖVP und SPÖ ohnedies eine Mehrheit im Landtag hätten, sagt er.