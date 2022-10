Schutz für Flüchtlinge aus der Ukraine in der EU wird bis März verlängert

Die jüngsten Raketengriffe auf Kiew machten die Notwendigkeit nur noch deutlicher, sagte EU-Flüchtlingskommissarin Ylva Johannson am Montag Vormittag in Brüssel: Der temporäre Schutz für Vertriebene aus der Ukraine, die sich derzeit in der EU aufhalten, wird zunächst bis März 2024 verlängert. Eine weitere Verlängerung ist wahrscheinlich, sollte der Krieg dann noch andauern. Die Zustimmung der europäischen Innenminister ist dafür nichr mehr notwendig, die Verlängerung des temporären Schutzes tritt automatisch in Kraft.

Mit dem temporären Schutz, den die EU seit März in allen 27 Staaten gewährt, haben die Flüchtlinge das Recht in dem Staat zu bleiben, den sie gewählt haben. Sie haben auch Zugang zum jeweiligen Erziehungssystem, zum Gesundheitssystem, aber auch zum Arbeitsmarkt. Ein langwieriges Asylverfahren müssen die Schutzsuchenden aus der Ukraine somit nicht durchlaufen.

In Österreich haben rund 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht gefunden.

Rückkehrer

Erleichtern will die EU den Ukrainern auch eine Rückkehr in ihre Heimat, falls sie das wollen. "Wer für längere Zeit zurückgeht, muss sich nicht mehr von der Registrierung abmelden, sondern nur der jeweiligen Gemeinde melden, dass er geht", sagte die EU-Flüchtlingskommisarin. So soll jenen die Möglichkeit offen bleiben, erneut in die EU zu fliehen, wenn es notwendig werde

.Viele Ukrainer seien bereits wieder zurückgegangen, führte die EU-Kommissarin weiter aus: So seien etwa in Butscha, Schauplatz schwerer russischer Kriegsverbrechen, bereits 70 Prozent der Einwohner wieder zurück.

Talente-Pool

Derzeit haben bereits 600.000 Ukrainer in der EU einen Job gefunden, viele davon allerdings einen, der nicht ihren Qualifikationen entspricht. Deswegen hat die EU-Kommission nun einen "EU-Talente-Pool" lanciert.

Fünf EU-Staaten sind bereits dabei, rund 1.000 Unternehmen haben ihr Interesse angemeldet. Dort können Ukrainer und Ukrainerinnen ihre Lebensläufe und Jobgesuche hochladen, Unternehmen wiederum posten dort ihre Stellengesuche.

Informationen unter:

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-jobs_en

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-jobs_de