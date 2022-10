Schulen erhalten Checkliste zum Energiesparen

Außerdem mĂŒssen die Direktoren klĂ€ren, ob etwa KĂŒhlschranktemperaturen erhöht oder alter GerĂ€te gegen energieeffizientere getauscht werden können. Auch ob bestimmte GerĂ€te verzichtbar oder bedarfsgerechter betrieben werden können, soll erhoben werden. Schließlich wird auch gefragt, ob Bereiche ĂŒbermĂ€ĂŸig beleuchtet sind bzw. Tageslicht ausreichend genutzt wird. In den SanitĂ€ranlagen wird angeregt zu ĂŒberprĂŒfen, ob etwa WasserhĂ€hne tropfen oder ob es Bereiche gibt, wo auch die Verwendung von kaltem Wasser möglich ist.

"Österreichs Schulen sollen noch energieeffizienter und nachhaltiger werden", meinte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) nach den GesprĂ€chen in einer Aussendung. Gerade im Hinblick auf höhere Energiekosten solle Umweltschutz und der effiziente Einsatz von Energie an den Schulen tagtĂ€glich gelebt werden. "Dazu mĂŒssen wir alle an einem Strang ziehen."

BegrĂŒĂŸt wird die Vorgehensweise vom obersten Lehrervertreter Paul Kimberger. Ein besonderes Augenmerk mĂŒsse auf der Freiwilligkeit liegen - dies sei vom Ministerium auch so kommuniziert worden. Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer und Thomas Maximiuk vom Bundeselternbeirat pochten ebenfalls auf die gemeinsame Umsetzung der Maßnahmen durch die Schulpartner.