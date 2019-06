Schule: ÖVP-Bildungssprecher gegen Christgewerkschafter-Forderung

ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner stellt sich gegen Paul Kimberger von der ÖVP-nahen "Fraktion Christlicher Gewerkschafter" (FCG). Der oberste Lehrergewerkschafter Kimberger hatte im KURIER-Interview die Abschaffung der unter Türkis-Blau wieder eingeführten Ziffernnoten und Änderungen bei Deutschförderklassen verlangt. Solche "Forderungen von Linken und Gewerkschaftern" seien "klar abzulehnen", merkte Taschner am Samstag in einer Aussendung an.