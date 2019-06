Nach Spuckattacke: Diskussion um Probezeit für Lehrer

Nach dem handgreiflichen Konflikt zwischen Schülern und einem Lehrer an der HTL in Wien-Ottakring müssen vier Schüler und der Pädagoge die Schule verlassen, gab die Bildungsdirektion am Dienstag bekannt. Geht es nach Bildungsdirektor Heinrich Himmer ( SPÖ) so soll ab Herbst 2019 außerdem eine dreimonatige Probezeit in den befristeten Dienstverträgen für Lehrer im ersten Jahr festgeschrieben werden.

Diese Dienstverhältnisse seien derzeit nur schwer auflösbar, selbst wenn man - wie im Fall des Lehrer an der HTL Ottakring - schon nach einem Monat sehe, dass jemand für den Lehrerberuf ungeeignet sei, so Himmer. Es sei deshalb sinnvoll, eine auch in anderen Bereichen üblich Probezeit einzuführen und damit zu verhindern, dass ungeeignete Lehrer ein Jahr lang im Klassenzimmer stehen.