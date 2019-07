Schuldenbremse in Verfassung: ÖVP, FPÖ, NEOS offenbar einig

Schuldenbremse schon länger ein Wunsch der NEOS

Schon im Vorfeld der kommenden Nationalratssitzungen äußerten die NEOS ihren Wunsch nach einer Schuldenbremse nach Schweizer Vorbild und kündigten einen diesbezüglichen Antrag an. "Wie wir an dem aktuellen Rechnungsabschluss sehen, ist auch während der Türkis-Blauen Regierung der Spendierföderalismus weitergegangen. Jetzt wollen sich die anderen Parteien bei den Wahlzuckerln regelrecht überbieten,“ sagte NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer am Wochenende und plädierte dafür, die Gunst der guten Wirtschaftslage zu nutzen und mit dem ewigen Schuldenmachen aufzuhören.

Und: "Wir dürfen der nächsten Generation nicht einen noch höheren Schuldenberg überlassen. Österreich braucht eine Schuldenbremse nach Schweizer Vorbild, um endlich eine vernünftige Budgetpolitik aufzuziehen," so Doppelbauer weiter.