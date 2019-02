Schick die Jungen nach Europa, nicht den Opa

Als „Vorreiter bei Umweltfragen“ würden die 16- bis 30-Jährigen die Union gerne sehen. Schwupps, stellt die JVP ein Öko-Programm auf die Beine. Drittes Thema: Mobilität. Die JVP will das Erasmus-Programm für Lehrlinge, nicht nur für Studenten, propagieren.

„Jugendpartizipation“ hat sich Zoll für die EU zusätzlich auf die Fahnen geschrieben. „Bei der letzten Wahl waren nur 1,5 Prozent der Abgeordneten unter 30 Jahren. Junge sollten mit am Tisch sitzen, wenn Entscheidungen getroffen werden.“

Die Junge ÖVP überlässt wahrlich nichts dem Zufall. Ex-Chef und heutiger Kanzler Sebastian Kurz hat viel in die Professionalisierung der Jugendorganisation investiert – und vor der EU-Wahl einen Anreiz gesetzt: Durch eine Statutenänderung ist die Listenplatzierung reine Formsache, ein Mandat bekommen am Ende jene mit den meisten Vorzugsstimmen.

Der Vorarlberger Jung-Kandidat Zoll muss also kräftig für seine Person mobilisieren, um ins EU-Parlament zu kommen. Der Vorzugsstimmen-Kniff rentiert sich auch für die ÖVP: Jede Stimme, die die JVP für Zoll sammelt, zählt selbstverständlich auch für die Partei.Somit sind ab März Abertausende Jung-ÖVPler in jedem Dorf im ganzen Land unterwegs, und kurbeln die Wahlbeteiligung an. 2014 hat nicht einmal jeder zweite Wahlberechtigte in Österreich seine Stimme abgegeben (45,4 Prozent der Wahlberechtigten).