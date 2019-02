Podcast: Was Jungpolitiker über die EU und Europa denken

Was bedeutet Europa für Sie?

Sowohl Europa als auch die europäische Union sind meine Heimat. Die EU ist für mich ein Friedensprojekt, ein Akt der Solidarität. Für mich ist sie selbstverständlich, ich bin darin aufgewachsen, ich habe viele Vorteile genossen, angefangen bei Erasmus, bis hin zum „Young Entrepreneurs“-Programm.

Europa ist für mich auch, dass ich mit 15 keinen Pass herzeigen musste, als ich mein erstes Praktikum in Brünn angetreten bin. Das heißt, die EU bringt gerade für junge Menschen viele Vorteile. Sie bedeutet auch, dass man sich streitet, wenn viele am Tisch sitzen, weil es unterschiedliche Meinungen gibt.

Für mich bedeutet die EU ebenso, dass es immer wieder ein Kampf ist, gemeinsam einen Weg zu finden, um an einem Strang zu ziehen.

Was haben Sie in der Schule über Europa gelernt?

Ich kann mich dunkel daran erinnern, die Europäische Union in ein Buch skizziert zu haben. Aber dadurch, dass meine Familie aus Irland und England kommt, ich in Australien geboren und in Österreich aufgewachsen bin, habe ich Europa schon familiär gespürt. Meine Eltern sind mit uns Campen gefahren zu einer Art Europa-Tour. Es ist ein Privileg, dass ich Europa so erleben konnte.

Es gibt ein Projekt in Wien, das macht etwas ganz Ähnliches. Bei dem Projekt "Routes“ wird eine Europa-Tour durch Wien gemacht. Da sieht jeder, dass Europa auch in Wien vertreten ist. Es geht dabei um Essen, Sprache und Kultur, und genau das brauchen wir. Es reicht nicht, nur Brüssel und die Funktionen der Union zu verstehen.

Durch solche Erfahrungen könnte man Brüssel projektbezogen in die Schulklassen bringen. Das geht genauso im Deutschunterricht wie im Englischunterricht oder in Geografie. Die EU muss für Schulen einfach an Priorität gewinnen.

Wo wird Europa für Sie sichtbar?

Es fühlt sich zwar so an, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich den Fuß aus der Tür setze und mich frei bewegen kann, ohne, dass mir dabei Bomben um den Schädel fliegen. Man muss schon sagen, dass wir Frieden haben, seit es die EU gibt. Es ist wichtig, das nicht zu vergessen.

Abgesehen davon würde ich mir wünschen, dass es so etwas wie das Projekt "Routes" nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Orten wie Dornbirn oder Hollabrunn gibt. Dass Lehrerinnen und Lehrer sich anschauen, wie die EU beispielsweise in Eisenstadt vertreten ist. Wo sehen wir, wo fühlen wir Europa? Das kann Schmecken, Sehen oder auch Verstehen sein.

Ich fände eine App für das Handy spannend, mit der man, wenn man sich umschaut, sieht, was eigentlich alles wegen der EU hier ist. Also eine App, die mir zeigt, wo Europa in meiner Gasse stattfindet.