Podcast: Was Jungpolitiker über Religion und Social Media denken

Warum ich in die Politik gegangen bin

Ich war nie in der Schülervertretung, ich war nicht einmal Klassensprecher. Das ist eher etwas Untypisches, wenn man sich vor allem junge Politiker anschaut. Meine Eltern waren immer politisch interessiert. Das einzige, was es bei uns im Fernsehen gab, war die ZiB. Auch in unsere Diskussionen waren wir stets politisch. Meine Eltern waren nicht begeistert, als ich in die Politik gegangen bin, eher besorgt. Angefangen habe ich in der ÖH 2011. Dort habe ich mich für die Julis engagiert; das waren damals nur zehn Personen. Trotz der Sorge meiner Eltern haben sie mich unterstützt, was für mich auch immer ein Antrieb war.

Darum ist politische Bildung wichtig

Das Ziel der Schule muss immer sein, mündige Bürger ins Leben zu bringen. Da ist natürlich die Diskussion über politische Bildung sehr wichtig. Ich glaube, dass ein Fach ganz grundsätzlich dem Thema einen gewissen Stellenwert bringen würde, der durchaus sinnvoll ist. Es darf aber nicht bei einem Fach bleiben. Die Pädagogen, die wir gerade in den Schulen haben, sind die Menschen, die die zukünftigen Generationen mehr prägen werden als kaum jemand anderer, weil sie extrem viel Zeit mit ihr verbringen. Deswegen ist die Lehrerausbildung ein ganz wichtiger Ansatzpunkt.

Religions- versus Ethikunterricht

Es braucht einen Unterricht für Ethik und Religionen. Das hängt eng zusammen, gerade, wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, die wir derzeit in der Integration haben. Es ist wichtig zu wissen, wie Religionen aufgebaut sind und warum manche Prozesse so laufen, wie sie es tun. Deswegen ist es wichtig, dass man über mehr als eine einzige Religion Bescheid weiß. Das im Ethikunterricht gemeinsam mit sehr vielen Fragen zu diskutieren, halte ich für sehr wichtig. Was man bei der Diskussion über Bildung nicht vergessen darf, ist, dass Schülerinnen und Schüler 12,5 Prozent der Bevölkerung ausmachen aber – das wurde im Unterrichtsausschuss sehr schön gesagt – 100 Prozent unserer Zukunft sind.