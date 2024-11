Beendet Karner das Schengen-Veto? "Wir sind auf einem richtigen Weg"

Vor bald zwei Jahren hat Österreich den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens blockiert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründete das damals mit dem mangelnden Grenzschutz und der hohen illegalen Migration über die beiden EU-Grenzstaaten. Mittlerweile ist Karners Gesprächsbasis mit beiden Ländern wieder intakt.

Im Frühjahr 2024 einigte man sich auf "Air Schengen", beendete also die Grenzkontrollen im Luftverkehr. Gilt das bald auch für Landesgrenzen, was insbesondere rumänischen und bulgarischen Arbeitskräften bei der (Ein-)Reise nach Österreich helfen würde? Jüngste Berichte der Kleinen Zeitung und rumänischer Medien deuten das an.

Wie Karner das Treffen einordnet