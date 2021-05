Schelte und Lob für Corona-Maßnahmen der Regierung

ÖVP-Abgeordnete Martina Kaufmann widmete sich - nach Aufzählung der Corona-Hilfen - auch der aktuellen Causa Prima: Sie "vermisse den Wettbewerb der besten Ideen in der Politik“, merkte sie an, der Opposition gehe es auch im U-Ausschuss "nur darum, andere anzupatzen, Auskunftspersonen das Wort im Mund umzudrehen und Politik mit Anzeigen zu machen“.

Rendi-Wagner: "Die Schallplatte kennen wir"

"Die Schallplatte kennen wir, die hätten Sie sich sparen können“, zeigte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner unbeeindruckt. Die Lehre aus der Corona-Krise ist für sie, dass "Wirtschaft und Staat zusammen gedacht werden müssen“. Die Regierung müsse dafür sorgen, dass "der Aufschwung bei allen ankommt“ - also Kaufkraft stärken und "nachhaltige kluge Investitionen“ tätigen, um die Wirtschaft in der Transformation "in richtige Bahnen zu lenken“.

Vehement forderte Rendi-Wagner die ÖVP auf, sich "aktiv“ zur Rettung des von Schließung bedrohten MAN-Werks in Steyr - und damit von 8.000 Arbeitsplätzen in der Region - einzusetzen.