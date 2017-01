"Wer einen Plan A hat, braucht auch einen Plan B", sagte heute Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). Nach Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) stellte auch er seine Pläne vor - als "Arbeitsprogramm für Österreich". Unter anderem fordert er darin ein neues Sparpaket bis 2020 und liefert erneut eine deutliche Absage an neue Steuern.

Foto: Screenshot: kurier.at Wie Kern setzt auch der Finanzminister - wenn auch in homöopathischen Dosen - auf Inszenierung. Vor seinem Auftritt im Finanzministerium war ein Teaser-Film zu sehen, in dem programmatische Elemente bildlich verdeutlicht wurden. "Wie wäre es mit einer Willkommenskultur für Leistung?" fragte da zum Beispiel ein 1-Euro-Männchen.

"Gute Laune saniert kein Budget"

Schelling nahm mehrmals kritisch auf Kerns "Plan A" Bezug. Es sei keine Zeit für neue Überschriften, wer A sagt, müsse auch B sagen. Wenn Kern von einem unternehmerischen Staat spreche, so müsse man anfügen: Aber nach privatwirtschaftlichen Prinzipien. Eine weitere Spitze des VP-Ministers: "Die Hoffnung, dass gute Laune das Budget saniert, ist falsch und vor allem trügerisch."

Auch die Regierungszusammenarbeit kritisierte Schelling, nahm aber die eigene Partei nicht aus."Wir scheitern an unserem eigenen Unvermögen und ideologischen Barrieren", sagte er. Eine Koalition sei wie eine Ehe: "Man löst gemeinsam Probleme, die man alleine nicht hätte".

Ärmel hoch für "Jahr der Reformen"

Anstatt eines "Verwaltens der Vergangenheit" will Schelling "ein Gestalten der Zukunft". Um dem Nachdruck zu verleihen, entledigte er sich symbolisch seines Sakkos und krempelte die Hemdsärmel auf.

Schelling wünschte den anwesenden Wirtschaftskapitänen und Finanzexperten "Profit Neujahr" und rief 2017 als "Jahr der Reformen" aus. Im ersten Halbjahr, oder auch "gleich morgen im Ministerrat" könnten Maßnahmen umgesetzt werden, für die es keine gesetzlichen Änderungen braucht, im zweiten Halbjahr könnte man sich dann konkret an die Änderung von manchen Gesetze machen.

Unter anderem will Schelling so manches Element des aus seiner Sicht zu komplizierten Steuersystems umkrempeln. Zuallererst drängt der Minister, bis 2018/’19 die kalte Progression abzuschaffen. Sein Vorschlag: Bei entsprechender Inflation sollten alle Steuertarifstufen um etwa 5 Prozent abgeschliffen werden. Eine Ausnahme will Schelling machen, wenn die Konjunktur bei weniger als einem Prozent Wachstum liege.

Neues Sparpaket

Konkret plädiert Schelling an die Regierung, bis zum Ende des laufenden Finanzrahmens 2020 3,8 Millarden Euro oder fünf Prozent des Budgets einzusparen. Dafür brauche es eine "Aufgabenanalyse" in den Bereichen Förderungen, Steuern, Pensionen, Gesundheit, Familie, Beamte, Landwirtschaft, Umwelt und Föderalismus. Ein Drittel des gesparten Geldes soll in Zukunftsinvestitionen fließen.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Eine deutliche Absage gab es auch für Kerns Steuerpläne: "Es wird mit mir als Finanzminister dieser Republik keine neuen Steuern geben. Weder eine Vermögensteuer, noch eine Erbschaftsteuer, noch eine Schenkungssteuer und ich sage Ihnen aus heutiger Sicht, auch keine Wertschöpfungsabgabe." Denkbar wäre für Schelling einzig eine CO2-Abgabe - dies allerdings nur im europäischen Gleichklang und wenn das Geld in die Senkung der Lohnnebenkosten fließen würde.

"Nur noch einmal erpresst"

Budget und Finanzrahmen will Schelling künftig gemeinsam beschließen und nicht mehr ersteren im Frühjahr und zweiteres im Herbst: "Der Finanzminister wird dann nur mehr einmal im Jahr statt zweimal im Jahr erpresst."

Schelling sieht in Österreich kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Ausgabenseitig sorgt er sich vor allem um die Kostensteigerungen im Sozialbereich und bei den Pensionen. Hier will er das Ausgabenwachstum bremsen sowie über Einsparungen in Bürokratie und Verwaltung wieder Luft für Offensivmaßnahmen bekommen.

Förderung digitaler Infrastruktur statt Schiene und Straße

Deutlich mehr solle in die digitale Infrastruktur investiert werden. Beispielsweise schlägt er einen massiveren Breitband-Internet-Ausbau als bisher vor. Sparpotenzial sieht er hingegen bei der Bezuschussung von ÖBB und Asfinag.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Deregulierung und Vereinfachung zieht sich wie ein roter Faden durch Schellings Ausführungen. So solle in Zukunft das Arbeitsinspektorat beim ersten Vergehen von Unternehmen nicht strafen, sondern beraten.

Überdenken sollte man auch den Kündigungsschutz für Über-50-Jährige, erklärt Schelling. Neben den positiven Effekten verhindere dieser auch, dass Leute in den Arbeitsmarkt kommen.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Schellings streckenweise launigen Ausführungen ("Ich wurde schon als schwäbische Hausfrau mit Schnauzer bezeichnet") lauschten neben vereinzelten VP-Politikern u.a. Telekom-Chef Alejandro Plater, Raiffeisen-NÖ-Wien-Obmann Erwin Hameseder und Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun. Gekommen waren unter anderem auch Wifo-Chef Christoph Badelt und Josef Moser vom Institut EcoAustria.