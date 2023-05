Schallenberg will nicht Teil einer Regierung unter Kanzler Kickl sein

Alexander Schallenberg würde in einer von FPÖ-Chef Herbert Kickl geführten Regierung nicht als Außenminister fungieren: "Ich kann mir keine Bundesregierung unter der Führung von Kickl vorstellen. Und der Außenminister würde dann gewiss nicht Schallenberg heißen", meint er in der Presse am Sonntag.

Mehr lesen Sie hier: Edtstadler: "Herbert Kickl als Bundeskanzler ist für mich erschreckend"

Kein EU-Posten

Auf einen Posten in der EU-Kommission schielt Schallenberg nicht: "Das ist nicht Teil meiner Lebensplanung."

Mehr lesen Sie hier: Meinungsforscher: "FPÖ verschiebt wieder Grenzen des Sagbaren"