Schafft Liste Pilz Comeback? "Image fast vollständig beschädigt"

Reicht die Pilz-Rückkehr, um das angeschlagene Image wieder aufzupolieren? Oder ist die Liste Pilz langfristig beschädigt? Der Politikwissenschaftler Fritz Plasser attestiert der Liste Pilz keine rosige Perspektive: „Momentan kann man sagen, ist eine fast vollständige Beschädigung des Images der Liste Pilz festzustellen. Bei den Referenzmessungen sehen wir, dass zwei Drittel der Wähler sich bereits anderen Parteien zugewandt haben.“ Dringend notwendig sei daher eine „Re-Profilierung“, so Plasser.

Ein erster Schritt ist, dass Pilz gleich in beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüssen – nämlich Eurofighter und BVT – eine Rolle spielen will. „Das überrascht mich nicht, denn hier besteht ein Profilierungspotenzial. Aber das alleine wird nicht reichen“, analysiert Plasser. Pilz muss es auch schaffen, die „Baustellen innerhalb der Fraktion zu reparieren“. Die Verwundungen bei den Mandataren, so vermutet Plasser, sind sicher „unglaublich groß“. Das künftig auszublenden, setzt „viel Vernunft voraus“. Mit internen Konflikten dürfe die Liste „auf jeden Fall nicht mehr auffallen“, so Plasser.

Die erste Bewährungsprobe steht der zerrütteten Partei schon bevor: Die widerspenstige Martha Bißmann soll aus dem Klub ausgeschlossen werden. „Es besteht kein Vertrauen mehr für die Zusammenarbeit“, so Pilz. Allerdings Abgeordnete wie Daniela Holzinger sind auf der Seite von Bißmann.

Aufhebung der Immunität offen

Peter Pilz sagte einen Gerichtstermin ab, weil er einen Kreislaufkollaps hatte. Wenige Stunden später wurde bekannt, dass die Rückkehr ins Parlament möglich ist. Der Verdacht stand im Raum, dass sich Pilz nun in die Immunität rettet. „Nein“, sagt der Aufdecker. Er kündigt an, auf seine Immunität verzichten zu wollen. „Dieser Wunsch ist nichts wert, denn das entscheidet der Immunitätsausschuss“, erklärt Experte Werner Zögernitz. Da der Nationalrat in dieser Causa bereits einmal die Immunität bestätigt hatte, sei davon auszugehen, dass er wieder so entscheidet.