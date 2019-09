"Schäbige Mittel": BZÖ Kärnten zerbröselt nach deftigem Zwist

"Schäbige Mittel" gegen "erfolgreiches" BZÖ?

Zuerst ging beim ORF Kärnten ein Schreiben ein, demzufolge BZÖ-Landesobmann Helmut Nikel, Generalsekretär Karlheinz Klement und Spitzenkandidat Martin Rutter aus der Partei ausgeschlossen worden seien. Grund sei unter anderem das Antreten bei der Nationalratswahl ohne Vorstandsbeschluss. Gezeichnet war die Aussendung von Obmann-Stellvertreter Karl Heinz Nadasdy "und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern".

Etwas später folgte eine Mitteilung von Nikel, der behauptete, dass Nadasdy und die zwei Vorstandsmitglieder die wahren Ausgeschlossenen seien. Weiter im Nikel-Text: "Es entsteht der Eindruck, daß (sic!) es sich um einen gezielten Angriff von außen handelt, indem man sich der schwächsten Funktionäre bedient, die von sich aus nicht in der Lage wären, solche Briefe wie denjenigen an den ORF zu schreiben. Offenbar ist das BZÖ mittlerweile so erfolgreich, daß man zu solch schäbigen Mitteln greifen muß (sic!)."

Sein eigener Ausschluss und jener von Klement und Rutter sei "eine Privatmeinung und hat mit offiziellen Beschlüssen des BZÖ Kärnten nichts zu tun", so Nikel, der von einer "niederträchtigen" Vorgehensweise Nadasdys sprach, weshalb dieser wegen "Gefahr in Verzug" ausgeschlossen wurde.

Weitere Eruption nach Sellner-Abfuhr

Es ist ein weiterer Rückschlag für das BZÖ Kärnten in einem eher unglücklich verlaufenden Wahlkampf. So sagte auch der eigentliche Wunschkandidat für die Parteispitze, Identitären-Chef Martin Sellner, bereits ab.

Aus Protest darüber, dass der Chef einer rechtsextremen Gruppierung für die Nationalratswahl als Spitzenkandidat im Gespräch war, hatte sich das BZÖ Wien aufgelöst. "Er ist für mich eines der größten politischen Talente Österreichs. Deshalb wäre er für mich der perfekte Spitzenkandidat für die Bundesliste gewesen", trauerte Klement hingegen der Personalie Sellner nach.