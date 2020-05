Grüne fordern "gleiche Standards für alle Länder"

Die politischen Lehren aus dem Salzburger Spekulationsskandal sollen rasch gezogen werden. Über die Feiertage gab es Gespräche zwischen SPÖ und ÖVP. Rund um den 6. Jänner ist die nächste Runde angesagt.

Ein Kompromiss zwischen Roten und Schwarzen zeichnet sich ab: Als „Zielbestimmung“ könnte es das von der SPÖ verlangte verfassungsrechtliche Spekulationsverbot mit öffentlichem Geld im Finanzverfassungsgesetz geben. Die Durchführungsbestimmungen mit Details könnten in Bund-Länder-Verträgen (15a-Verträge) fixiert werden. Eine Lösung, auf die die ÖVP besteht.

Ohne Zustimmung von Grün oder Blau ist eine Verfassungsbestimmung wegen der nötigen Zweidrittel-Mehrheit aber nicht zu haben. Grünen-Budgetsprecher Werner Kogler rechnet damit, dass es spätestens in der dritten Jännerwoche zu Verhandlungen mit SPÖ und ÖVP kommt. „Wichtig ist, dass das Spekulationsverbot im Februar auf der Piste ist“, sagt er zum KURIER. Beim Regierungskompromiss könnten die Grünen mit. In Sachen Bund-Länder-Verträge sei aber wichtig: „Es müssen für alle Länder die gleichen Standards gelten.“ Etwa: „Liquiditätsregeln.“ Länder sollen nur jenes Geld verfügbar haben, das sie für die laufenden Ausgaben brauchen. „Geht das nämlich in die 100ste Million, wird Geld leicht zum Spielkapital.“