Salzburg-Wahl: Kurz gratuliert, Grüne sind enttäuscht

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sagte nach seinem überlegenen Wahlsieg in Salzburg an, mit allen anderen Parteien reden zu wollen. Nach dem schwachen Abschneiden der Grünen wollte er Schwarz-Grün dennoch nicht ausschließen. "Mein Ziel ist es, in den nächsten acht bis neun Tagen zu einer Entscheidung zu kommen, mit wem wir tatsächlich in Verhandlungen eintreten", sagte Haslauer.

Bei der ÖVP-Bundespartei herrschte naturgemäß Freude über die ersten Hochrechnungen zur Salzburger Landtagswahl: ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz freute sich über einen "eindrucksvollen Wahlsieg von Wilfried Haslauer", dem er "von ganzem Herzen gratuliere". Salzburg habe sich heute für die "Fortsetzung von sachlicher Politik" entschieden, meinte Kurz am Sonntag in einem schriftlichen Statement an die APA.