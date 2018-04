Salzburg-Wahl im Live-Blog: Entspannte Stimmabgabe bei Prachtwetter

Als erster der Spitzenkandidaten hatte am Morgen NEOS-Chef Sepp Schellhorn gewählt. Für die NEOS geht es um den erstmaligen Einzug in den Salzburger Landtag. Wobei die Umfragen den NEOS zuletzt deutlich bessere Chancen einräumten als Hans Mayr von der "Salzburger Bürgergemeinschaft" und dem Ex-Blauen Karl Schnell von der "Freien Partei Salzburg".

vor 25 Minuten | Karl Oberascher

Vorläufiges Endergebnis um 21.00

Das vorläufige Endergebnis der Wahl wird zwischen 20.00 und 21.00 Uhr erwartet. Weil die Briefwahlstimmen schon am Wahltag ausgezählt werden, werden dabei nur noch wenige Hundert Stimmzettel fehlen, die außerhalb der Wohnsitzgemeinde abgegeben wurden. Diese werden am Mittwoch ausgezählt. Wie es nach der Wahl weitergeht, wollen die meisten Parteien aber schon am Tag nach der Wahl besprechen: ÖVP, Grüne, SPÖ, NEOS und SBG haben for Montag ihre Gremien einberufen.