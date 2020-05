Salzburg: Neuwahlen immer wahrscheinlicher

Schon im Sommer waren Umtriebe der leitenden Salzburger Beamtin bekannt. Vergangene Woche wurde Unglaubliches öffentlich. Eine leitende Mitarbeiterin der Salzburger Finanzabteilung soll eigenmächtig zehn Jahre lang riskante Finanzgeschäfte gemacht und in Summe 340 Millionen Euro verspekuliert haben. Alle fragen sich: Wie ist das möglich? Wie konnte die Kontrolle derart versagen? Der Polit-Streit über Schuld und Sühne tobt.

ÖVP und Grüne beklagen, Finanzreferent David Brenner ( SPÖ) habe den Landtag zu spät über die Spekulationsgeschäfte der Referatsleiterin informiert. Seit wann wusste die Politik von den Umtrieben der Frau, die am Freitag entlassen worden ist? Schon seit Monaten, wie aus Dokumenten, die dem KURIER vorliegen, hervorgeht. Der Leiter der Finanzabteilung, Eduard Paulus, hat bereits am 13. Juli die Personalabteilung – sie ressortiert zur ÖVP – über richtlinienwidrige Swap-Geschäfte der Referatsleiterin informiert. Die Personalabteilung wurde ersucht, sie zu ermahnen – und ihr anzudrohen, das Dienstverhältnis zu lösen.

Erst vier Tage später teilte die Finanzabteilung Brenner mit, was Sache ist. Dieser forderte Eduard Paulus, den Leiter der Finanzabteilung, am selben Tag auf, der Mitarbeiterin „einstweilen die Handlungsvollmachten für alle Finanzgeschäfte des Landes zu entziehen“. Zudem verlangte er, alle Geschäfte der Frau sofort zu überprüfen – und ihm zu berichten. Die Referatsleiterin wurde dann beurlaubt. Im Oktober wurde ein neuer Experte eingestellt. Am 26. November gestand die Beamtin.