Runder Tisch: Ringen um das Einwegpfand

Doch auch aus der ÖVP gibt es Unterstützung für die Pfandlösung. Im Vorfeld des Runden Tischs ließ etwa Anton Kasser, türkiser Bürgermeister von Allhartsberg (Bezirk Amstetten) und Präsident der kommunalen Abfallwirtschaftsverbände, mit einem deutlichen Statement aufhorchen. "Die anhaltende Zustimmung zum Einwegpfand in der Bevölkerung ist unser Gradmesser und Auftrag", so Kasser. Österreich solle sich dem europaweiten Trend nicht verschließen und ein Pfand einführen.

Er fordere daher "nochmals eindringlich alle Partner der Abfallwirtschaft auf, sich für die Interessen der Bevölkerung, der Umwelt und auch der Wirtschaft einzusetzen", so Kasser. Ein Pfandsystem sei "sowohl ökonomisch, als auch ökologisch, die beste Lösung für Österreich, für unsere Kommunen und die Wirtschaft."

Entscheidung bis Ende 2020

Die Fronten sind also geklärt. Jetzt liegt es an Gewessler und Brunner, einen Dialog in Gang zu setzen. Der weitere Fahrplan steht jedenfalls bereits in groben Zügen.So sollen die verschiedenen Stakeholder nach dem Runden Tisch in Arbeitsgruppen weiter diskutieren, um etwa auch die Getränkeproduzenten einzubinden.

Zusätzlich wird Gewessler eine Umsetzungsstudie in Auftrag geben, hieß es aus dem Ministerium. Diese soll die verschiedenen Möglichkeiten, ein Einwegpfand organisatorisch, aber auch finanziell umzusetzen, ausloten. Das Ziel sei es, bis zum Ende des Jahres eine Entscheidung zu fällen.

Mehr Mehrweg

Zu guter Letzt kann aber auch ein Pfandsystem nur ein Teil einer umfassenden Müllvermeidungsstrategie sein. Das betont auch der WWF: Es brauche nicht nur ein Einwegpfand, sondern auch "verpflichtende Reduktionsziele und effiziente Mehrwegsysteme, um insgesamt Ressourcen zu sparen und so unsere Natur und unser Klima zu schützen“, sagt WWF-Klimaexpertin Elisa Gramlich.

Die SPÖ stößt ins selbe Horn: "Es ist fünf vor zwölf, es braucht jetzt nach Jahrzehnten ÖVP-Gemurxe ein rasches und entschlossenes Handeln der grünen Umweltministerin“, verlangt Umweltsprecherin Julia Herr.

Gemeinsam mit Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima fordert sie in einer Aussendung noch vor dem Sommer einen Vorschlag für verpflichtende Mehrwegquoten kombiniert mit einem modernen Einwegpfandsystem. Mehrweg müsse stufenweise wieder die Norm werden, so die SPÖ-Politikerinnen.