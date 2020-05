Coronakrise bereitet Entsorgern Sorgen

Dort hält man in einer Stellungnahme gegenüber dem KURIER fest: „Der anfänglich zurückgegangene Anteil an Gewerbeabfällen nimmt mit der schrittweisen Öffnung zahlreicher Wirtschaftsbetriebe wieder an Fahrt auf, ebenso wie die Abfälle aus dem Bauwesen.

Im Bereich der getrennten Sammlung von Wertstoffen sind ebenso keine derart relevanten Rückgänge zu verzeichnen, die auf eine Bedrohungslage schließen lassen.“ Im speziellen Fall könnten aber Unternehmen auf die bisherigen „umfangreichen Maßnahmen und Hilfspakete“ zurückgreifen.