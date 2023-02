Rufe nach mehr Einkommenstransparenz vor Equal Pay Day am 16. Februar

Bis zum 16. Februar werden Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen dieses Jahr 47 Tage gratis gearbeitet haben. Letztes Jahr fiel der sogenannte "Equal Pay Day" noch auf den 15. Februar. "Im Vergleich zum Vorjahr mussten Frauen heuer einen Tag länger gratis arbeiten", kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl. Die Einkommens-Situation habe sich also "wieder verschlechtert". Wie auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft forderte sie mehr Einkommenstransparenz.

Diskriminierung

Diese Transparenz sei zur Schließung der Einkommensschere notwendig, betonte die Arbeiterkammer bereits am Dienstag in einer Aussendung. Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, sah darin am Mittwoch ebenfalls einen wichtigen Schritt: "Wir wissen aus unserer Beratungserfahrung, dass vielen Arbeitgeber:innen oft nicht bewusst ist, wo bei ihrem Entlohnsystem Diskriminierungspotenzial liegt. Deswegen fordern wir eine Verbesserung des gesetzlichen Rahmens für Lohntransparenz, um Arbeitgeber:innen stärker zu aktivem Handeln auffordern zu können."

Weitere Maßnahmen gegen Einkommensdiskriminierung sieht die AK im Ausbau der Kinderbetreuung, notwendig sei auch eine Qualifizierungsoffensive für Frauen und finanzielle Anreize zur Aufteilung der Erziehung zwischen beiden Elternteilen.

Frauen profitieren kaum von Aufwärtstrend

Die AK verwies auch auf die grundsätzlich "gute Nachricht", dass laut Statistik Austria die Bruttobezüge aller lohnsteuerpflichtigen Personen in Österreich noch nie so hoch waren wie im Jahr 2021. Allerdings hätten Frauen von diesem Aufwärtstrend "kaum profitieren" können: Männer machten zwar nur die Hälfte dieser Gruppe aus, erhielten aber knapp über 60 Prozent der Bezüge. Denn mit der Höhe der Gehaltsklasse steigt auch der Anteil der Männer. In der untersten Gehaltsklasse würden sich hingegen doppelt so viele Frauen (14,9 Prozent) wie Männer (7,6 Prozent) befinden, hieß es in der Aussendung der AK.

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft betonte, dass es neben der schlechteren Bezahlung gleichwertiger Arbeit auch weitere Ursachen für das Lohngefälle gibt - etwa die hohe Teilzeitquote von Frauen, die ungleiche Verteilung von Sorge- und Hausarbeit, die "gläserne Decke" und die Teilung des Arbeitsmarktes in geschlechtsspezifische Branchen. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen werde die Einkommensgleichstellung in Österreich erst im Jahr 2076 erreicht werden, betonte die Anwaltschaft.